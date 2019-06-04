محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الفطر

أبوظبي (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى قائد مسيرة العز والفخر صاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ليواصل بحكمته قيادة مسيرة الاتحاد المباركة، وتعزيز منجزاتها ومكتسباتها.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات وعلى إمارات الخير والمحبة بمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم. كما وجه سموه التهنئة إلى أبناء الإمارات المخلصين حماة الوطن، بواسل القوات المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظهم برعايته ويبارك جهودهم ويعزهم وينصرهم.

إلى ذلك، يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر السعيد في أبوظبي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

ويستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جموع المهنئين بالعيد في يومه الأول بقصر المشرف في أبوظبي.