سلطان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام

أبوظبي (وام) هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد. وأعرب سموه في برقية بعث بها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته ويعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة. كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة بعيد الفطر السعيد إلى عدد من قادة الدول الخليجية والعربية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم مزيداً من الرقي والتقدم، وللأمة العربية والإسلامية العزة والاستقرار.

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