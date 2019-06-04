أضرار التدخين في مجلس رمضاني بمنطقة النهضة

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مجلس سالم بن كبينة الراشدي بمنطقة النهضة، وبالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، محاضرة عن أضرار التدخين على الصحة، تحدث فيها الدكتور أسامة إبراهيم، استشاري طب الأسرة بعيادة البطين في أبو ظبي الذي قال: «إن الغالبية العظمى من الشباب والمراهقين تدخن نتيجة تصورات خاطئة، وتبدأ بالتقليد الأعمى عند البلوغ والإحساس بالاستقلالية والرجولة». وقال: «عند مواجهة المدخنين من الصبية يمارسون نوعاً من الإنكار والتبرير بأنهم قادرون علي الإقلاع عن التدخين برغم عدم قدرتهم بالتخلص السريع منه».

وأضاف المحاضر: «إن تدخين السجائر هو في بدايته تقليد أعمى حتى يصل إلى سلوك إدماني، ويرتبط بالحالة النفسية للمدخن، ولابد من مواجهته سريعاً حتى لا يسيطر التدخين على الشخص، ويبدأ في تعاطي مواد مخدرة أشد خطراً من التدخين».

وقال المحاضر: «إن التدخين يسبب أضراراً وخيمة على صحة الجسم، خاصة على القلب والرئتين، حيث إنّه يؤثر على وظيفة توزيع الأكسجين في الجسم، وأحياناً سد الأوعية الدموية أمام الدم المسؤول عن نقل الأكسجين، وبالتالي عدم أخذ الجسم كفايته من الأكسجين للقيام بوظائفه».

وأوضح أن للتدخين أضراراً ليست فقط على الشخص المدخن فحسب بل على من حوله أيضاً، خاصةً الأطفال والحوامل والمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، كما يؤثر التدخين على الحالة المادية للشخص، خاصةً إذا كان يحمل مسؤولية مصاريف العائلة، ففي هذه الحالة سينفق المال لشراء الدخان على حساب المصاريف الضرورية، بالإضافة إلى أنّه في بعض الحالات يتّخذ الأطفال ربّ العائلة المدخن قدوةً لهم، ويسلكون مسلكه في التدخين.

من ناحيته، عبر أشاد محمد سالم بن كبينة الراشدي بالجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين بتوفير الخدمات العلاجية الخارجية ومراكز طبية متخصصة.