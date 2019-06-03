الامارات | حكام الإمارات وأولياء العهود يهنئون رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بعيد الفطر السعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات وأولياء العهود يهنئون رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بعيد الفطر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ..صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين ..داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.