الإمارات تتكفل بعلاج جرحى يمنيين في مصر

استقبل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة اليوم، عدداً من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج به وفقاً لبرتوكول التعاون المشترك الموقع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المستشفيات في جمهورية مصر العربية بهذا الشأن والذي بدأ في ديسمبر الماضي، وتم بموجبه علاج أعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين وعودتهم إلى بلادهم.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في اليمن جراء الأوضاع التي تعيشها بلادهم وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة عبر تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم في أفضل المستشفيات بالشرق الأوسط.
وعبر الجرحى اليمنيون عن شكرهم لدولة الامارات على رعايتها لهم وتوفير سبل العلاج لهم من أجل بدء حياة جديدة ملؤها الأمل في غد أفضل
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