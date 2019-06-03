حاكم رأس الخيمة سيؤدي صلاة عيد الفطر بالمصلى الكبير في خزام

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة، إلى جانب سموهما، عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

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ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر في مجلس الضيافة بخزام من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.