حمد الشرقي سيؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الشيخ زايد بالفجيرة

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

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كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية.

ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر ولمدة يومين.