حاكم الشارقة سيؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى البديع

يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية. اقرأ أيضاً... محمد بن راشد سيؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد زعبيل ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

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