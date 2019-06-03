"نسكافيه دولتشي غوستو" تتعاون مع "بيئة" لتعزيز إعادة تدوير كبسولاتها

تتعاون "نسكافيه دولتشي غوستو" مع شركة "بيئة" للإدارة البيئية المتميزة والرائدة في الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق برنامج لإعادة تدوير النفايات من شأنه أن يسهّل على عشّاق القهوة التخلّص من الكبسولات المستخدمة في مواقع ملائمة في أرجاء دبي والشارقة.

وتماشيًا مع التزام نستله بجعل 100 ٪ من عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو لإعادة الاستخدام بحلول العام 2025، تذكّر هذه المبادرة الناس بأنّ "الخطوة الأولى لإعادة تدوير المشروبات تبدأ معكم"، على حدّ قول رائف لبكي، المدير التنفيذي لنسكافيه في نستله الشرق الأوسط.

سوف يتلقّى الأشخاص حقيبة خاصة مع كلّ عملية شراء عبر الإنترنت، كما يمكنهم طلب الحصول على هذه الحقيبة دون إجراء أيّ عملية شراء، وذلك في المواقع المخصّصة للتخلّص من النفايات والموجودة في متاجر "نسكافيه دولتشي غوستو" الصغيرة والقائمة داخل دبي فستيفال سيتي ومردف سيتي سنتر، كما خارج المقر الرئيسي لشركة "بيئة" في الشارقة.

في معرض حديثه، أضاف لبكي، أنّه "يمكن بالتالي لعشّاق القهوة المساهمة بدور نشط في حماية البيئة، حيث سنقوم بتسليم الكبسولات المودعة جميعها إلى شركة "بيئة" أسبوعيًا، لإعادة تدويرها إلى جانب منتجاتها البلاستيكية".

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ومن ناحية أخرى، أوضح فهد شهيل، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة النفايات في شركة "بيئة"، "تؤمن شركة بيئة بأهمية الوصول إلى جميع شرائح المستهلكين بشكل فعال لتشجيع تبني الممارسات المستدامة، ونحن على ثقة عالية أن شراكتنا مع "نسكافيه دولتشي غوستو" ستدعم مساعينا في تحقيق هذه الأهداف المحورية".

وأضاف قائلا، "تشمل المكونات المعاد تدويرها لهذه الكبسولات نفايات القهوة وأنواع مختلفة من البلاستيك وللمضي قدمًا، سوف نعمل على تحسين عملية إعادة التدوير من خلال عملية فصل أفضل".