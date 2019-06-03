يدعو فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري ضيوفه الأعزاء وزوار مدينة دبي للاحتفال بعيد الفطر على مائدة فاخرة تتضمن تشكيلة واسعة من الأطباق المحلية والعالمية في مطعم "ذا بوديوم. ويُطلق الفندق أيضًا باقة "City & Sand" الحصرية لسكان وزوار دولة الإمارات لقضاء اجمل الاوقات خلال فصل الصيف.

ويضم البوفيه قائمة فارهة من الأطباق والمقبلات الباردة والساخنة وأصناف الحلويات المختلفة والمشروبات والعصائر إضافةً إلى أركان الطهو المباشر التي تقدم العديد من الأطباق الطازجة حيث يتيح للضيوف الاستمتاع بالإطلالة الساحرة على قناة دبي المائية فيما يتناولون أطباقهم الشهية. ويقدم مطعم "ذا بوديوم" بوفيه عيد الفطر السعيد يوم الأربعاء 5 يونيو (أول أيام العيد) من 12:30 ظهرًا لغاية 4:00 عصرًا لقاء 155 درهمًا للفرد تشمل الماء والمشروبات الغازية و195 درهم تشمل المشروبات المحلية.

ويوفر الفندق للزوار خلال فصل الصيف فرصة الاستمتاع بالباقة الحصرية "City & Sand" التي تتضمن الدخول المجاني إلى نادي مرسى دبي لليخوت الذي يعتبر ملاذا مثاليا للاسترخاء والتمتع بأجمل المناظر على واجهة شاطئ الجميرا. تبدأ أسعار غرفة السوبيريور من 475 درهمًا وغرفة الديلوكس من 525 درهمًا وتشمل الأسعار الإقامة لشخصين، ووجبة إفطار لشخصين في The Podium، ودخولا مجانيا لشخصين الى نادي مرسى دبي لليخوت، و100 درهم إماراتي للطعام والشراب لكل غرفة، وخصم 25٪ على المأكولات والمشروبات اضافة الى حافلة مجانية إلى دبي مول ولا مير. ويسري هذا العرض من 26 مايو إلى 30 سبتمبر للإقامة لمدة ليلتين على الأقل وهو غير ساري مع أي عرض آخر. تخضع الأسعار لرسوم البلدية بنسبة 7٪ ورسوم الخدمة بنسبة 10٪ وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪. رمز الحجز GMBBC & S.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفل بعيد الفطر في جراند ميلينيوم الخليج التجاري غداء خاص بمناسبة عيد الفطر وعروض حصرية لموسم الصيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.