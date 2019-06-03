الامارات | حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بالمصلى الكبير في خزام

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بالمصلى الكبير في خزام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.
ويؤدي الصلاة - إلى جانب سموهما - عدد من الشيوخ و رؤساء و مديري الدوائر الإتحادية و المحلية و أعيان و وجهاء البلاد و المواطنين و أبناء الجاليات العربية و الإسلامية.
و يستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة و سمو ولي عهده جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر في مجلس الضيافة بخزام من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء و كبار المسؤولين و أعيان البلاد و المواطنين و أبناء الجاليات العربية و الإسلامية المقيمة بالدولة.
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