الامارات | "الهوية والجنسيّة" تصدر أول إقامة ذهبية للمستثمرين في أبوظبي وتكرّم صاحبها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية والجنسيّة" تصدر أول إقامة ذهبية للمستثمرين في أبوظبي وتكرّم صاحبها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها أصدرت أول إقامة ذهبية في أبوظبي وذلك في إطار نظام الإقامة الدائمة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ الذي يأتي تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة لكل فئة ولأفراد عائلاتهم.

وسلم المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي العميد سعيد سالم بالحاس الشامسي، أول إقامة ذهبية تصدرها الإدارة لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية المستثمر يوسف علي موسليام، وذلك خلال حفل تم خلاله تكريم موسليام تقديرا لدوره في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

وقالت الهيئة إنها أطلقت برنامجاً للتواصل مع المستثمرين المقيمين في الدولة المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية والذين يبلغ عددهم نحو 6800 مستثمر هدفه تعريفهم بالمنظومة الجديدة وشرح ما تنطوي عليه من فوائد كبيرة وميزات غير مسبوقة تتيح لهم آفاقاً أوسع وخيارات أكثر تنوعاً لإدارة استثماراتهم وتنميتها بكفاءة عالية وتختصر عليهم العديد من الإجراءات وتوفر لهم تسهيلات كبيرة ليس على الصعيد الشخصي والأسري فقط بل وعلى الصعيد العملي من خلال تمكينهم من جذب الخبرات التي يحتاجونها لدعم مشاريعهم ومنحها التسهيلات اللازمة لمباشرة العمل بكل سهولة ودون أية معيقات.

وأضافت الهيئة أنّ البرنامج يشمل أيضاً التواصل مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال خارج الدولة للتعريف بهذه التسهيلات التي تساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية الإمارات كبيئة استثمارية متميزة وتدعم تنافسيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون بشكل أساسي عن سهولة الإجراءات وحرية التنقل وإمكانية الاستقرار لهم ولعائلاتهم بما يخدم مصالحهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

ويتمتع الأفراد حاملو "الإقامة الذهبية" بمزايا غير مسبوقة تتضمن الإقامة بدون ضامن داخل الدولة للشخص وكذلك أفراد أسرته وهم الزوجة والأبناء، كما توفر الإقامة الذهبية للمستثمرين إمكانية كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين على لديه (مستشار أو مدير تنفيذي) مع أفراد أسرهم.

وأكّدت الهيئة أنّ اعتماد قرار ّ"الإقامة الذهبية" لاقى ترحيبا واسعا من المقيمين الذين يعتبرون الإمارات وطنهم مشيرة إلى أنّ هناك إقبالاً كبيراً على التقدّم بطلبات الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة.

وأشارت الهيئة إلى تفعيل الروابط المخصصة لتقديم طلبات الاستفادة من هذه التسهيلات، حيث تمّت إضافة ثلاث خدمات جديدة هي إصدار تأشيرة صلاحيتها 6 أشهر ولعدة سفرات لإنهاء إجراءات إقامة مستثمر، وإصدار تأشيرة بصلاحية 6 أشهر ولعدّة سفرات لإنهاء إجراءات الإقامة طويلة الأمد لكل من رواد الأعمال والطلبة النوابغ، وإصدار تأشيرة صلاحيتها 6 أشهر ولسفرة واحدة فقط لإنهاء إجراءات إقامة الأشخاص الموهوبين.

وأوضحت الهيئة أنّ الهدف من إصدار تأشيرة الدخول لمدة 6 أشهر هو إتاحة الفرصة للراغبين بالحصول على الإقامة الذهبية طويلة الأمد لزيارة الدولة والاطلاع على التسهيلات التي توفرها في مختلف المجالات والتعرف على الفرص المتاحة في مجال اهتماماتهم ومن ثمّ دراسة خياراتهم واتخاذ القرار الأنسب بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم، موضحاً أن الهيئة تصدر لمن يحصل على هذا النوع من التأشيرات وسواء كانت متعددة السفرات أو لسفرة واحدة بطاقة هوية إماراتية وذلك بهدف التسهيل عليهم وتمكينهم من إنجاز إجراءاتهم بكل يسر وسهولة بما في ذلك المباشرة في إجراءات التراخيص وفتح الحسابات البنكية وتسجيل الملكيات وغيرها من المعاملات.

ولفتت الهيئة إلى أن "الإقامة الذهبية" موجهة للمستثمرين ورواد الأعمال الوافدين بهدف استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأصحاب الشركات الرائدة ذات الخبرات العالمية وكذلك الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وكذلك الباحثون في المجالات العلمية والطﻼب المتفوقين، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وتتضمن الشروط الواجب توفرها في كل فئة من الفئات المستفيدة والامتيازات التي تحصل عليها ما يلي:

المستثمرون: حدد القرار فئتين للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وهما: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 مليون درهم في كل المجالات المذكورة على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات ويحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

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ووضع القرار ضوابط عامة للفئتين وهي أن يكون المبلغ المستثمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم. وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين الشركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، إلى جانب مدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

رواد الأعمال: وتشمل فئتين الأولى: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى أو أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.

وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال كلا من رائد الأعمال والشركاء وثلاثة مدراء تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، ويسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة: يمنح القرار تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكافة الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة وتحدد الشروط الخاصة بكل فئة كالتالي:

الأطباء والمتخصصون ويشترط توفر 2 على الأقل من الشروط التالية: الحصول على أعلى شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم، والحصول على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص المتقدم والمساهمة في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو عملية مرتبطة بمجال عمل المتقدم، وكتابة مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل المتقدم والحصول على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل المتقدم على أن تتطلب عملاً متميزًا لقبول العضوية، إلى جانب الحصول على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال عمل المتقدم لا تقل عن 10 أعوام والتخصص في مجالات مطلوبة وذات أهمية للدولة /شرط إضافي للطبيب/ العلماء: أن يكون معتمدا من مجلس الإمارات للعلماء أو الحاصلون على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

المخترعون: الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد.

أصحاب النخبة: الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات الاختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

المدراء التنفيذيون: من أصحاب الشركات الرائدة والمعروفة وذات الخبرة العالمية ممن يملكون تحصيلا علميا عاليا، وخبرة عملية، ومنصبا مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الطلاب المتفوقون: كما تضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وعلى تقدير امتياز ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة وخارجها، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.