مكاتب بوابة ابن بطوطة تقدم عروض حصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في شهر رمضان المبارك

أطلقت شركة سيفن تايدز الرائدة في مجال تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عروضاً ترويجية مغرية في شهر رمضان المبارك تستهدف فيها المستأجرين الجدد في مكاتب بوابة ابن بطوطة.

وتوفر هذه العروض التي تستمر طيلة الشهر الكريم للمستأجرين المحتملين عقد إيجار مدته 12 شهراً ضمن مجموعة من الحوافز والخطط المرنة، بمساحات مكتبية مجهزة بشكلٍ كامل وجاهزة للانتقال مع سعر مخفض قدره 90 درهماً فقط للقدم المربع وذلك للمكاتب التي تقل مساحتها عن 2000 قدم مربع.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: "يعد التدفق النقدي أمر في غاية الأهمية في قطاع الأعمال لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي دائماً ما تبحث عن أفضل الصفقات الممكنة عندما يتعلق الأمر بالمساحات المكتبية، ليس فقط من حيث القيمة المادية وإنما من حيث جودة الخدمات التي تحصل عليها".

"وفضلاً عن الأسعار التنافسية وخيارات الدفع المرنة التي نقدمها، والمساحات المكتبية المجهزة والمتكاملة، يلعب الموقع الاستراتيجي لمكاتب بوابة ابن بطوطة دوراً رئيسياً في جذب المستأجرين. فهي لا تبعد أكثر من 15 دقيقة فقط بالسيارة أو 30 دقيقة عبر المترو عن معرض إكسبو دبي 2020 الذي بدأ العد التنازلي لانطلاقته العام المقبل. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد منطقة "دبي وورلد سنترال" تحولاً هائلاً في جذب أبرز الأنشطة التجارية وبعض القطاعات الرئيسية إليها لاسيما قطاع التجارة والطيران والخدمات اللوجستية".

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تضم مكاتب بوابة ابن بطوطة 467 مكتباً بنسبة إشغال تصل إلى 80% في الوقت الحالي، موزعة على مساحة تقدر بنحو 430,386 قدم مربع، وتتميز بقربها من ابن بطوطة مول ومحطة المترو. كما أن جميع المكاتب مجهزة تجهيزاً كاملاً تتوافق مع أحدث متطلبات التكنولوجيا، وتتميز بتصميمها العصري.

تتوفر المكاتب الصغيرة التي تتراوح مساحتها ما بين 300 إلى 700 قدم مربع للإيجار مقابل 35,000 درهم إماراتي سنوياً، في حين يمكن استئجار المكاتب ذات المساحة الأكبر والتي تزيد عن 1,000 قدم مربع بسعر 103,000 درهم في السنة. هذا وتتميز عقود الإيجار في مكاتب بوابة ابن بطوطة بأنها شاملة جميع الخدمات الأساسية بما فيها رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" والتبريد بالإضافة إلى رسوم "إمباور بلس".

علاوةً على ذلك، تضم المكاتب كافة وسائل الراحة والخدمات الرئيسية الأخرى مثل خدمات الأمن والصيانة على مدار 24 ساعة، والمرافق المخصصة للمؤتمرات في الطابق التاسع، ومقهى في الردهة الرئيسية للمبنى، فضلاً عن مواقف واسعة لركن السيارات في الطابق السفلي بالإضافة إلى مواقف روبوتية وخدمة صف السيارات.

ويمكن للمستأجرين الاستمتاع بالمرافق الترفيهية في فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة المجاور، والاستفادة من العروض الحصرية المقدمة لهم على منافذ المأكولات والمشروبات.

تقع بوابة ابن بطوطة على مسافة قريبة من مركز التسوق الشهير "ابن بطوطة مول" الذي يضم قرابة 400 متجر ومجمع سينمائي يضم عدداً متنوعاً من شاشات العرض مع ردهة مطاعم شاملة.