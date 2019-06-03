صمم آلة تصويرك الخاصة في ورشة عمل التصوير الفوتوغرافي في اللوفر أبوظبي

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي تمتد على يومين وتُقام بالتعاون مع ستوديو التصوير في منارة السعديات، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المترافق مع معرضه "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية". تُنظم ورشة العمل هذه في متحف اللوفر أبوظبي وفي ستوديو التصوير في منارة السعديات في 7 و8 يونيو و5 و6 يوليو.

سيكتشف المشاركون، في يومهم الأول، أول معرض للصور الفوتوغرافية يُنظمه المتحف تحت عنوان "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية"، حيث سيطّلعون على التقنيات الأولية التي سبقت عصر التقنيات الرقمية في التصوير، ليصمموا بعد ذلك كاميرا ذات ثقب بسيط تمكّنهم من تصوير لقطات في المتحف تركّز على التركيب والمساحة والضوء.

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أما في اليوم الثاني، فسيتوجه المشاركون إلى ستوديو التصوير في منارة السعديات، حيث سيحمضون صورهم باستخدام تقنيات اكتشفها أول المصورين في التاريخ.

ورشة العمل مناسبة لمن هم فوق سنّ 16 عاماً، تبدأ الساعة 3 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 6 مساءً، مقابل 168 درهماً للشخص الواحد. أما السعر المخفّض، فهو 105 دراهم، وهو مخصص للزوار من 16 إلى 22 عاماً ولأعضاء برنامج "أصدقاء الفنّ".