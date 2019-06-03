الامارات | حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى البديع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة .. أصحاب السمو الشيوخ و كبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية. و يستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي و السعادة و كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة و وجهاء و أعيان البلاد و جموع المواطنين و أبناء الجاليات العربية و الإسلامية المقيمين في الدولة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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