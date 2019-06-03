الامارات | سعود بن راشد المعلا يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين.
و يؤدي الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.
كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ و كبار المسؤولين و رؤساء و مدراء الدوائر المحلية و الاتحادية و المواطنين و المقيمين بأم القيوين.
و يستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب صلاة العيد مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ و الوزراء و كبار المسؤولين و أعضاء البعثات القنصلية العربية و الإسلامية و الأجنبية المعتمدين لدى الدولة والمواطنين و أبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.
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