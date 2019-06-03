سعود بن راشد المعلا سيؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين

يؤدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين.

و يؤدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما يؤدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ و كبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين و المقيمين بأم القيوين.

و يستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب صلاة العيد مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ و الوزراء وكبار المسؤولين و أعضاء البعثات القنصلية العربية و الإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة والمواطنين و أبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

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