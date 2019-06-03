كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن غضب بين المشجعين في الإمارات لانقطاع خدمة بين إن سبورت خلال نهائي أوروبا

لم يتمكن العديد من مشجعي كرة القدم من متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA عندما تعطلت خدمة BeIN Connect لعدد من المستخدمين مساء السبت.

وتوجه مؤيدو ليفربول وتوتنهام هوتسبير إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبهم لفشلهم في متابعة المباراة النهائية المنتظرة.

وليس من الواضح مدى انتشار انقطاع الخدمة، ولكن حساب خدمة العملاء لدى BeIN على Twitter تعرض لضغوط من الشكاوى بعد وقت قصير من بداية المباراة في الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

وقال أحد المشجعين “لماذا يتعذر علي تسجيل الدخول إلى حساب #beinconnect الخاص بي؟ الدعم الفني أيضا لا يستجيب. كنت مشتركًا في الباقة الشهرية للأشهر الثلاثة الماضية، وفي أهم ليلة في كرة القدم الأوروبية، تخلت الشركة عن المشتركين”.

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وقال هاريش هاريكومار، أحد سكان دبي “في أكبر ليلة في كرة القدم الأوروبية، قررت BeIN Connect التوقف عن العمل”.

كما اشتكى مشجع ليفربول آخر من دبي من أن التغطية تعطلت بعد ثوانٍ من بدء المباراة “لقد توقفت خدمة بث BeIN بعد دقيقة واحدة خلال نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وتم عرض رسالة خطأ على المشتركين وطُلب منهم مرارًا تسجيل الدخول مرة أخرى، بما في ذلك النقر فوق حقل “لست روبوتًا”، ولكن دون جدوى.

أرسل مشجع آخر رسالة إلى قسم خدمة العملاء في BeIN Sports على Twitter يطلب فيها إعادة الاتصال بالمباراة “مرحبًا، هل ستقومون بالرد على رسائلي على واتساب ؟؟ اتصال beIN ا لا يعمل ولا أستطيع مشاهدة المباراة !!!! لقد دفعت المال مقابل هذه الخدمة وأنت تتعامل معها وكأنها تبث بالمجان، يرجى إصلاح مشكلتي الآن”.

ولم تعلق BeIN Sports التي تعرضت للنقد بسبب تجاهلها الدائم لشكاوى العملاء واستفسارات وسائل الإعلام، بما في ذلك من مقدمي العروض التابعين لها على تعليقات المشتركين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.