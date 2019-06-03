كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة داخل الجناح الملكي لفندق أتلانتس بتكلفة 130 ألف درهم بالليلة

هل تساءلت يوما كيف يمكن أن يكون مستوى الرفاهية في جناح Royal Bridge Suite في فندق Atlantis The Palm؟

نظرًا لكونه أحد الفنادق الأكثر شهرة في دبي، فليس من المفاجئ أن يكون مكان الإقامة الأغلى فيه ملكيًا وفخمًا وواسعًا كما تتخيل.

يمكن الوصول إلى الجناح المكون من ثلاث غرف نوم فقط عن طريق المصعد الخاص، حيث يقع في الطابق 22 ويمتد على مساحة 924 مترًا مربعًا، ويمتد إلى الخارج ليشكل الجسر الذي يربط برجي أتلانتس. المدخل مزين بكل ما تتخيل من الحلي الكريستالية والثريات والأسقف المذهلة المرسومة باليد.

وتأتي غرفة النوم الرئيسية المثمنة بالكامل مزودة بخزائن ملابس ومكاتب وحمامات بأعمال تشطيب من الذهب عيار 22 قيراطًا، بالإضافة إلى شرفة خاصة بها، مما يوفر إطلالات تمتد على جزيرة نخلة جميرا بأكملها. وحتى الصابون مصنوع من الذهب عيار 14 قيراط.

منطقة الصالة ضخمة أيضًا، مع أعمدة كبيرة وستائر ذهبية رائعة تؤطر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف على جانبي الغرفة. وتوفر الشرفات الواسعة مشاهد رائعة من نخلة جميرا من جهة ومناظر لا نهائية في الخليج العربي من جهة أخرى.

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وسوف تكلفك الإقامة في جناح Royal Bridge Suits ما يصل إلى 130.000 درهم لليلة واحدة، بحسب موقع واتس أون.

جناح رويال بريدج، أتلانتس النخلة، نخلة جميرا، دبي، من 130.000 درهم في الليلة. هاتف: 044262000. atlantisthepalm.com