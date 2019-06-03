كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق في دبي يمنح إقامة مجانية لضيوفه

مع حلول فصل الصيف وحصول الموظفين على إجازة طويلة في العيد، أصبح الآن الوقت المثالي لحجز إقامة مريحة في دبي.

وفي الوقت الذي يعتقد الكثيرون أن الاستمتاع بإقامة مميزة في دبي يعني إنفاق ثروة على تكاليف الفندق ووجبات الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع، يوفر Studio One Hotel عرضاً مميزاً لفترة زمنية محدودة.

ويبلغ سعر الغرفة 300 درهم فقط في الليلة، لكن الأفضل من ذلك، أنك يمكن أن تستعيد كامل المبلغ الذي تنفقه على الطعام والمشروبات في الفندق. لذا، يمكنك الحجز لمدة ليلتين وستحصل على 600 درهم لإنفاقها على الطعام والنشاطات الأخرى أو الحجز لمدة أسبوع وتقديم وجبة طعام فاخرة لأصدقائك.

وعلى الرغم من أن معظم المنافذ تعرض قسائم يتم إنفاقها مرة واحدة، إلا أن Studio One Hotel سيعطيك سعر الغرفة الخاص بك مرة أخرى في قسائم فئة 50 درهم، بحيث يمكنك إنفاق القليل أو بقدر ما تريد، بحسب موقع واتس أون.

ويمكن استخدام هذه القسائم في أي منفذ في الفندق، وتشمل هذه المرافق حاليًا على براسيري، و MAINE Street Eatery، و Larte Studio City. وقريبا ستنضم “القرية الأيرلندية” التي طال انتظارها، وغيرها الكثير من منافذ الطعام والشراب والترفيه.

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ويمكنك أن تسترخي في غرفتك الأنيقة المجهزة تجهيزًا كاملاً بكل ما تحتاجه لإقامة لا تنسى. وإذا نسيت أيًا من أساسيات السفر الخاصة بك، فما عليك سوى الدخول إلى متجر الخدمة الذاتية للحصول عليه.

وسواء كنت تخطط للإقامة خلال فترة العيد، أو مجرد قضاء عطلة نهاية الأسبوع، ستحتاج إلى أن تحجز في أسرع وقت، لأن هذا العرض يسري فقط حتى 30 يونيو.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الهاتف: 800788346 أو الدخول على موقع الفندق: reservations.studioonehotel.com