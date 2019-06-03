كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن من أين تأتي أغلب حجوزات Airbnb في الإمارات خلال العيد؟

تمثل إجازات المقيمين في الإمارات أكثر حجوزات Airbnb المحلية على مدار فترة عطلات عيد الفطر، وذلك وفقًا لإحصائيات الشركة.

وتستكمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الثلاث الأولى للضيوف على Airbnb في دولة الإمارات خلال هذا الوقت، تليها المملكة العربية السعودية وفرنسا والهند والصين وألمانيا وروسيا وكندا.

وبالنسبة لأولئك الذين يغادرون الإمارات في العيد هذا العام، أصبحت العطلات الأوروبية من أكثر الوجهات شعبية بين السكان، حيث تصدرت إيطاليا وإسبانيا القائمة، تليها بولندا وفرنسا والنمسا واليونان وألمانيا وقبرص والبرتغال.

وعلى مستوى المدن، كانت الوجهات الأكثر شعبية للمسافرين في الإمارات في الفترة ما بين 30 مايو و 8 يونيو هي فيينا وروما وبرشلونة.

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ومن بين الوجهات الشهيرة الأخرى تبرز العاصمة المجرية بودابست، وكراكوف في بولندا، وكييف، وبرلين، ولفيف، وباريس وأوديسا، بحسب أريبيان بيزنس.

وفي أواخر شهر أيار (مايو)، أطلقت Airbnb موقعها على الإنترنت باللغة العربية لزيادة وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضم أكثر من 70،000 قائمة.

وسيتم الوصول إلى جميع الميزات الموجودة في منصة الويب المحلية وتطبيقات iOS و Android باللغة العربية، بما في ذلك سرد الصفحات مع الآلاف من المنازل القابلة للحجز.

واعتبارًا من يناير 2019، حققت الإمارات نمواً بنسبة 63% على أساس سنوي في عدد الزوار، وفقًا لبيانات Airbnb الداخلية، بعد أن استقبلت أكثر من 145،000 ضيف من جميع أنحاء العالم مقارنة بما يقدر بنحو 90،000 ضيف في نفس الوقت من العام الماضي.