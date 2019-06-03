رابطة فخر الوطن تحتفي بـ100 يتيم في الشارقة

الشارقة (وام) نظمت رابطة فخر الوطن التطوعية - تزامناً مع عام التسامح - حفل إفطار جماعي بحضور الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم الرئيس الفخري للرابطة تكريماً للأيتام من مؤسسة النفع للأعمال الإنسانية والخيرية، وذلك ضمن مبادرة «سنة أولى صيام» في نسختها الثانية تحت شعار «التعليم بالقدوة.. تشجيع.. تحفيز.. أجر».

حضر الحفل الذي أقيم بمجلس ضاحية الرحمانية 250 فرداً من الأسر بينهم 100 يتيم من مختلف الجنسيات.

وقال الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم إن لـ«الأيتام» نصيباً وافراً ومظلة راسخة وقطوفاً دانية من رعاية ديننا الإسلامي الحنيف الذي جعل كافل اليتيم مع رسوله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قرينين في الجنة. مشيراً إلى أن الأيتام يحظون برعاية شاملة وخدمات متكاملة وتضافر وطني والتفاف مجتمعي في الإمارات قل نظيره حول العالم، وذلك بتوجيهات ورعاية قيادتنا الرشيدة.

وأعرب عن سعادته البالغة برعاية الحفل وبتواجده مع فئة غالية وعزيزة على المجتمع، مؤكداً أن الأيتام لهم حق على المجتمع بأسره، وأن هذا الاحتفال يأتي لإشعارهم بالمساندة والوقوف إلى جانبهم معنوياً، وإدخال الفرح والبهجة إلى قلوبهم.

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