سفينة المساعدات الإماراتية تفرغ حمولتها في سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

أفرغت سفينة المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى سقطرى باليمن في 24 مايو الماضي، حمولتها في ميناء سقطرى، أمس، رغم العقبات التي واجهتها من السلطات المحلية لعرقلة تسليم مواد أساسية لتسيير حركة التنمية والتطوير في سقطرى، والمقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتأتي هذه السفينة امتداداً للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني الشقيق، انطلاقاً من مشاعر الأخوة، وحرصاً على تخفيف معاناته في ظل الظروف التي يمر بها حالياً لتوفير احتياجاته الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة: «إن السفينة تحمل على متنها مختلف المواد الأساسية التي من شأنها أن توفر حاجيات أهالي الجزيرة».

وتعتبر هذه السفينة الإغاثية واحدة من سفن عديدة تسيرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الخيرية، مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، لدعم الأهالي في سقطرى.

وأكد المصدر، أن المؤسسة ستواصل برامجها الإنسانية في اليمن، بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على العمل لتحسين الواقع المعيشي للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

وعبر أهالي الجزيرة عن تقديرهم للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لهم، موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة الدولة الرشيدة، مشيدين باهتمام الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالشعب اليمني.

كما عبروا عن شكرهم لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية والتي ساهمت جهودها في إغاثة الشعب اليمني، وتخفيف معاناته.