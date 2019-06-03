سلطان القاسمي: 550 مليون درهم للبحث العلمي بـ «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، تخصيص 550 مليون درهم للبحث العلمي في الجامعة الأميركية بالشارقة على مدى السنوات الخمس القادمة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأول في قاعة المدينة الجامعية، خلال حفل تخريج طلبة دفعة الربيع 2019م بالجامعة الأميركية بالشارقة والبالغ عددهم 610.

وقال سموه في مستهل كلمته للخريجين والخريجات وأولياء الأمور: «يسرنا في البداية أن نهنئ بناتنا وأبناءنا الخريجين على نجاحهم في تحقيق آمالهم، وأن نبارك لأهاليهم وذويهم الذين سهروا الليالي، وبذلوا الغالي والنفيس، ليشهدوا أبناءهم وبناتهم على منصة النجاح بالجامعة الأميركية بالشارقة. ويسعدنا دائماً أن نشارككم فرحتكم، فنجاحكم نجاحنا نفتخر بكم في جميع المحافل، ونتمنى لكم دوام التقدم في جميع المجالات بإذن الله».

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «عندما أنشأنا الجامعة الأميركية في الشارقة، قبل أكثر من 20 عاماً، كان هدفنا ليس فقط إعداد شباب منتج، بل كان أيضاً إعداد أجيال مثقفة، متفتحة الآفاق تواكب تطورات العصر، تسعى دائماً لاكتساب العلم والمعرفة وتتطلع للإبداع».

وتابع سموه مخاطباً الخريجين والخريجات: «أنتم خريجو اليوم، ومن سبقوكم، ثمرة تحقيق هذه الأهداف، أنتم وزملاؤكم، شاركتم في المؤتمرات الأكاديمية، وتنافستم في المسابقات العالمية، في مجالات الهندسة والبيئة، والتصميم والعمارة، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية وغيرها، وحصلتم على المراكز الأولى والمتقدمة في كل منها، ليس في منطقتنا وحسب، بل من شنغهاي إلى نيويورك وما بينهما».

وأضاف: «أعتز وأفتخر بما حققه، ويستمر في تحقيقه أكثر من 14.000 من خريجي السنوات السابقة لهذه الجامعة، فمنهم من تقلدوا المناصب العليا، وأنشأوا الشركات والمؤسسات، ومدوا يد العون والنجدة في الأزمات، وعملوا في مختلف القطاعات والمجالات، من الهندسة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، إلى إدارة الأعمال والعمارة والبيئة وغيرها، ومنهم أيضاً من تعمقوا في دراساتهم، وحصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه من أرقى الجامعات في العالم، وعملوا في مختلف المجالات التخصصية».

وكان حفل التخريج بدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها البروفيسور كيفن ميتشل، المدير الانتقالي للجامعة الأميركية في الشارقة، كلمته شاكراً صاحب السمو حاكم الشارقة على تشريفه حفل التخريج، ومقدماً لسموه التهنئة والتبريكات بالحفل العلمي المبارك، وبتخريج دفعة جديدة من طلبة الجامعة في مختلف التخصصات.

وألقت ­الخريجة غاية الصالح كلمة الخريجين قدمت فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه الكبير للجامعة وطلبتها.. وقالت: «نحن ممتنون كل الامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لرؤيته العظيمة وإيمانه المستمر بطلبة وخريجي وخريجات الجامعة الأميركية في الشارقة. فلولا سموه لم تكن الجامعة لتكون ما هي عليه اليوم». بعد ذلك، تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين.

وكان سموه سلم أثناء الحفل الطالبة آنا تريخوفا، خريجة نظم المعلومات الإدارية، جائزة رئيس الجامعة، والتي تمنح للطالب صاحب أعلى مجموع دراسي، والطالبة مريم خالد القاسمي خريجة العلاقات الدولية، كأس مدير الجامعة والذي يمنح للطالب للتميز الأكاديمي والأنشطة المجتمعية والمشاركات اللاصفية الجامعية.

كما تسلم سموه هدية من دفعة خريجي ربيع 2019، قدمها مدير الجامعة، عبارة عن أعمال فنية مميزة أنتجها طلبة كلية العمارة والفن والتصميم والتي تم اختيارها خصيصاً للمناسبة.

حضر الحفل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.

.. ويترأس اجتماع مجلس أمناء «أميركية الشارقة»

صادق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة أمس على عدد من القرارات التي من شأنها تطوير آلية عمل الجامعة وتنميتها ورفع كفاءتها بعد اطلاعه على عدد من القضايا التي تتعلق بشؤون الجامعة المالية والأكاديمية والبحثية. كما تم تعيين البروفيسور كيفن ميتشل مديراً للجامعة الأميركية في الشارقة بعد منصبه كمدير بالإنابة منذ مارس 2019، واعتمد المجلس خلال اجتماعه الميزانية التشغيلية للجامعة للسنة المالية 2019 - 2020، كما اقترحتها لجنة الشؤون المالية للمجلس. وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بتقدم الجامعة وتطورها وبخططها المستقبلية خاصة في مجال البحوث، كما شكر أعضاء مجلس الأمناء على عملهم الجاد ودعمهم المستمر.