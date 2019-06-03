طحنون بن محمد يعزي سيف ونايل الشامسي بوفاة والدتهما

العين (وام)

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس واجب العزاء إلى سيف ونايل راشد سيف النايلي الشامسي في وفاة «والدتهما - رحمها الله».

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين - عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

العين (وام)

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس واجب العزاء إلى سيف ونايل راشد سيف النايلي الشامسي في وفاة «والدتهما - رحمها الله».

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين - عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.