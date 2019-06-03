عجمان (وام) يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الشيخ راشد بن حميد بمدينة عجمان. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة العيد بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم عجمان وعمار النعيمي يؤديان صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ راشد بن حميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.