نائبة رئيس وزراء تركمانستان: تربطنا علاقات قوية مع الإمارات

عشق أباد (وام) أعربت معالي عبدييفا بهار غول قربان مرادوفنا نائبة رئيس مجلس وزراء تركمانستان لشؤون الثقافة والإعلام والإذاعة والتلفزيون عن تطلع بلادها لاستضافة فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية مجدداً.

وقالت عبدييفا مرادوفنا - خلال لقائها السفير حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان على هامش حفل استقبال أقيم بمناسبة عيد استقلال جمهورية أذربيجان: تربطنا علاقات طيبة وقوية مع دولة الإمارات في كافة المجالات، ونتطلع لإقامة فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية في تركمانستان مجدداً والتي سبق وأن استضافتها عشق أباد، وعكست أصالة وعراقة الثقافة الإماراتية، وحازت إعجاب شعب تركمانستان.

من جانبه، توجه السفير العضب بالشكر لنائبة رئيس مجلس وزراء تركمانستان على رغبتها في استضافة بلادها للأيام الثقافية الإماراتية، ما يعد دليلاً على عمق العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هذا الحدث الثقافي يهدف إلى جمع الشعوب من خلال تبادل القيم الثقافية، ما يسهم في تقوية الروابط ومد جسور التعاون على جميع الصعد.

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