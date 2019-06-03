«مجتمعية شرطة رأس الخيمة» في ملتقى التسامح

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، ملتقى «التسامح نهج حياة» الذي نظمته الشرطة بالتعاون مع مركز كامبريدج للاستشارات الأُسرية والتدريب، بحضور سالم النار عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة.

افتتح الملتقى بكلمة لسالم النار، أشاد فيها بفكرة ورؤية الملتقى، مؤكداً أنه منصة حوارية تفاعلية تمكّن الجهات الاجتماعية من طرح أفكارها ومبادراتها وتصوراتها لاستشراف المستقبل، وتنفيذ هذه المبادرات خلال عام التسامح، بما يحقق التلاحم والتكافل الأُسري والمجتمعي، الأمر الذي يعزز نشر الأمن والأمان على أوسع نطاق تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

أدار حلقة النقاش الإعلامي محمد إبراهيم، متناولاً عدة محاور تم طرحها خلال الجلسة، مثل المحور الاجتماعي، والأمني، والإعلامي، والتربوي، وتمت مناقشة مفهوم التسامح كقيمة اجتماعية ومصدر للاستقرار الأُسري والمجتمعي، وإبراز دور الأُسرة والتربية في التسامح، واستعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التسامح، وشرح وتوضيح قيمة التسامح كما يجسدها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على التسامح في تعزيز القيم التربوية.

ومن جانبه، أكد العقيد الدكتور راشد السلحدي، أن شرطة رأس الخيمة، متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، حريصة كل الحرص خلال «عام التسامح» على إبراز روح التسامح وتكريس فلسفة وفكر القيادة الرشيدة بأهمية تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ المفهوم الحقيقي للمجتمع المتسامح، تأكيداً على قيم المحبة والتضامن ومحاربة كافة أشكال الكراهية والتمييز والتعصب والعنف بالحوار الهادف البناء.