«طيران شرطة أبوظبي» توزع وجبات إفطار صائم

أبوظبي (الاتحاد) وزعت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق عند التقاطعات في منطقة الحفار، في إطار حملة «رمضان أمان».

وشارك فريق من الطيارين والملاحين من شرطة أبوظبي وعدد من موظفي الهيئة في توزيع 250 وجبة إفطار صائم على السائقين، كما اشتملت المبادرة على تقديم النصائح والإرشادات للسائقين وحثهم على ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والسرعات المقررة.

وتدعم المبادرة الإيجابية مفهوم العلاقة والشراكة التي تربط الأجهزة الشرطية بأفراد المجتمع، وترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، وتعزز القيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

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