وفد من مجندي الخدمة الوطنية التخصصية يزور شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من مجندي الخدمة الوطنية التخصصية غرفة العمليات المركزية بإدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة يرافقهم الملازم ناجي إبراهيم المنصوري من مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، بهدف الاطلاع على آلية عمل الغرفة، ومعرفة أنواع البلاغات التي ترد إليها وكيفية التعامل معها، حيث كان في استقبالهم المقدم محمد رحمة الغزال رئيس قسم العمليات، بحضور الرائد حسن عبدالله الظهوري مدير فرع العمليات، وعدد من ضباط الاختصاص بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة.

ورحب المقدم الغزال بأعضاء الوفد الزائر، متمنياً لهم الاستفادة من المعلومات المقدمة لهم خلال الزيارة. ومن ثم قدم الرائد الظهوري شرحاً مفصلاً أوضح من خلاله آلية العمل بإدارة العمليات وغرفة العمليات والأنظمة المعمول بها في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتعريفهم بالمراحل التي يمر بها البلاغ منذ لحظة تلقيه من قبل الضباط المناوبين ومن ثم تصنيف البلاغ سواء كان جنائياً، أو مرورياً، وغيره من أنواع البلاغات المختلفة، ومن ثم يتم التعامل معه بكل اهتمام وسرعة ودقة والعمل بصورة مباشرة لاحتواء سبب البلاغ من خلال توجيه الدوريات الميدانية المختصة بنوعية البلاغ وذلك بعد الانتقال لموقع الحادث، كما تم تقديم شرح مماثل لأعضاء الوفد عن الخدمات التي يقدمها مركز الاتصال «901» المختص بتلقي البلاغات غير الطارئة من أفراد الجمهور والمتعلقة بالرد على استفساراتهم عن خدمات الشرطة بصورة عامة، إضافة للمعلومات حول إصدار شهادات حسن السير والسلوك، إلى جانب الملاحظات المقدمة حول خدمة مواقف السيارات بكافة طرق المدينة.

وأجاب مدير فرع العمليات عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بعمل الغرفة مما عكس رغبة أعضاء الوفد في معرفة الإجراءات التي تقوم بها شرطة الشارقة للحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة، قدمت شرطة الشارقة درعاً تذكارية للوفد الزائر بهذه المناسبة، ومن جانبهم أعرب مجندو الخدمة الوطنية التخصصية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة الشارقة في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.