شرطة دبي تُعايد ضحايا الاتجار بالبشر

دبي (الاتحاد) قدم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي مجموعة من الهدايا المتنوعة بمثابة عيدية لضحايا الاتجار بالبشر، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

ويأتي تقديم العيدية إلى ضحايا الاتجار بالبشر ضمن المبادرة السنوية التي يتبناها المركز والتي تحمل شعار «عيدنا عيدكم «، وذلك بحضور الوكيل أول محمد حمد المخيني رئيس قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر بالوكالة في المركز.

وأكد الوكيل أول المخيني أن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر اعتاد على تنفيذ مثل هذه المبادرات، التي تدخل السرور والبهجة في نفوس ضحايا الاتجار بالبشر، وتبعث فيهم روح التفاؤل والإيجابية، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق جاء تنفيذ مبادرة «عيدنا عيدكم» لرسم البسمة على وجوههم، وإدخال السرور إلى أنفسهم.

وقال المخيني: إن الدعم والرعاية النفسية لضحايا الاتجار بالبشر من الأمور المهمة التي تساهم في إخراج الضحايا من حالة الانكسار والخوف وفقدان الأمل، بما يمكنهم من العودة والاندماج في مجتمعاتهم، لهذا فإن مسألة الزيارات المتكررة وتقديم الدعم المادي والعيني للضحايا يدخل في صميم عمل مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ويأتي بنتائج إيجابية.

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