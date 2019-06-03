الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية ستظل وفية لنهج الدولة الإنساني

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفد «الهيئة» النسائي العائد من بنجلاديش لإغاثة اللاجئين الروهينجا، ضمن حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت مؤخراً على مستوى الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها لعضوات الوفد النسائي بعد إنجاز مهمتهن الإنسانية لصالح الأطفال والنساء الروهينجا، وقالت سموها، إن وفد «الهيئة» النسائي جسد على أرض الواقع الدور الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في مساندة أختها في الإنسانية، والوقوف بجانبها وإقالة عثراتها وتخفيف معاناتها، مؤكدة سموها حيوية المهمة التي قام بها الوفد النسائي الإماراتي في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش في وقت تتفاقم فيه معاناة النساء والأطفال أكثر الشرائح تضرراً من الأزمة التي تشهدها ميانمار، والتي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين الفارين من الأحداث هناك إلى بنجلاديش المجاورة.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن التضامن الذي أبداه الشعب الإماراتي مع أوضاع اللاجئين من خلال دعمه حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا، يؤكد الاهتمام الذي توليه الإمارات قيادة وشعباً للتداعيات الإنسانية التي أفرزتها أحداث ميانمار على حياة الروهينجا، خاصة الأطفال والنساء.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن المرأة الإماراتية ستظل وفية لنهج الإمارات الإنساني والتنموي ومبادئها التي تضع الإنسان أينما كان واحتياجاته الأساسية في مقدمة أولوياتها دون النظر لجنسه أو معتقده أو طائفته، مشيرة إلى أن المرأة في الإمارات شريك أساسي في تعزيز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني حول العالم.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد تبرعت بـ 10 ملايين درهم لدعم حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا ضمن مبادرات سموها المستمرة لتحسين أوضاع الأمومة والطفولة حول العالم، وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد.

يذكر أن وفد الهلال الأحمر النسائي عاد أمس الأول من بنجلاديش بعد إنجاز مهمته الإنسانية لصالح الأطفال والنساء الروهينجا في مخيمات اللاجئين والتي تضمنت توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء ومستلزمات الإيواء.

حضرت الاستقبال، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، وحرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت سهيل الكتبي، والشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وقيادات نسائية في الدولة.