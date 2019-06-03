«أم الإمارات» تستقبل السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر مساء أمس، أصحاب السعادة السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وقد تناولت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي والحضور طعام الإفطار إلى مائدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي رحبت بهن، متمنية لهن إقامة طيبة بدولة الإمارات، والتمتع بالتسهيلات التي تقدمها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي عن تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيات من الله العلي القدير أن يعيدها على سموها بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشدن بجهود سمو «أم الإمارات» للنهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضرت المقابلة ومائدة الإفطار، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، وحرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت سهيل الكتبي، والشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وقيادات نسائية في الدولة.