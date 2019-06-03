محاضرة في بينونة للتوعية بمخاطر الحريق

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) شهد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي محاضرة توعوية قدمها فريق الدفاع المدني بمنطقة الظفرة بمجلس مكتوم الفندي المزروعي في منطقة بينونة بمدينة زايد تم خلالها توعية أهالي المنطقة بمخاطر الحرائق وكيفية الوقاية منها والدور الوقائي الذي يجب أن يقوم به الأهالي لضمان منع الحرائق والحد من مخاطرها.

شهد المحاضرة العقيد سيف حميد الدرعي مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة وسيف سعيد المزروعي المدير التنفيذي ببلدية منطقة الظفرة والمقدم محمد نخيرة المزروعي والنقيب مبخوت ناجي حسن المنصوري من إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة وعدد من أهالي مدينة زايد. ويأتي تنظيم المحاضرة في إطار حملة تنفذها إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا لتوعية الجمهور والسكان بوسائل الوقاية والأمان التي يجب اتباعها في المنازل.

وتستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع للتوعية بالحفاظ على أمن المنازل وتعزيز وسائل الحماية. وبموازاة ذلك، هناك حملة فرعية موجهة إلى ربات المنازل لدورهن الحيوي في مراقبة المنزل ومتابعة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأهمية الحفاظ على كل منها بصورة آمنة. يذكر أن القيادة العامة للدفاع المدني تواصل طوال العام حملة منظومة «حصنتك» بفرعيها للمنازل والبنايات التجارية.

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