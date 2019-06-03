731 أسرة برأس الخيمة تستفيد من «المير الرمضاني»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

استفادت 731 أسرة تضم 4000 فرد من المير الرمضاني لفرع الهلال الأحمر الاماراتي في رأس الخيمة. جاء توزيع «المير» على هيئة قسائم يتم من خلالها شراء الاحتياجات الرمضانية في أفرع منافذ البيع الموزعة على مستوى الدولة، بحسب منصور النقبي مدير الفرع بالإمارة.

وأفاد النقبي بأن التكلفة الإجمالية المخصصة للمير الرمضاني لهذا العام نحو 500 ألف درهم إماراتي يتم توزيعها على شكل كوبونات لشراء الأغذية خلال الشهر الفضيل، كل حسب عدد أفراد أسرته، مشيراً إلى أن الفرع ينجز حالياً الإجراءات الخاصة بزكاة الفطر وكسوة العيد.

وقال إن الفرع حدد قيمة قسائم التبرع لمشاريعه الرمضانية، فقد حدد قسيمة إفطار صائم بـ 15 درهماً، وزكاة الفطر 20 درهماً، وكسوة العيد 40 درهماً، مشيراً إلى أن باب التبرع وكفالة الأيتام والمشاريع الإنسانية والخيرية بأنواعها متاحة للمحسنين خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكرس جهودها الإنسانية وجميع إمكاناتها المادية والبشرية للوصول بخدماتها الخيرية والإنسانية إلى مختلف الشرائح التي تعاني ظروفاً قاسية محلياً أو دولياً لمساعدتهم في التغلب على تلك الظروف والأوضاع، بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين من المحسنين المواطنين والمقيمين والهيئات الرسمية والجهات الخاصة، والتي تساعدها على تنفيذ الكثير من برامجها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها.

من جهة أخرى، بدأت «مواصلات الإمارات» فرع رأس الخيمة يوم أمس بتوزيع المير الرمضاني على 50 أسرة من أسر سائقي ومشرفي المؤسسة، بالتعاون مع جمعية دار البر، احتفاءً بشهر رمضان المبارك.

وقال عبدالله سيف الغفلي، المدير التنفيذي للنقل والتأجير للمناطق الشمالية إنها مبادرة سنوية تأتي ضمن خطة «مواصلات الإمارات»، وضمن المبادرات الاجتماعية الأسرية التي تنظمها المؤسسة.