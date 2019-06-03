الامارات | سلطان القاسمي يخصص 550 مليون درهم للبحث العلمي في «أميركية الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يخصص 550 مليون درهم للبحث العلمي في «أميركية الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، تخصيص 550 مليون درهم للبحث العلمي في الجامعة الأميركية بالشارقة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أول من أمس، في قاعة المدينة الجامعية، خلال حفل تخريج طلبة دفعة ربيع 2019 بالجامعة الأميركية بالشارقة، البالغ عددهم 610.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن الجامعة تتقدم بخطوات حثيثة نحو تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية في مجال البحوث العلمية، لافتاً إلى دعم بحوث أعضاء الهيئة الأكاديمية في تخصصاتهم المختلفة، وعرض نتائج الأبحاث في مختلف المؤتمرات العلمية المتميزة، ونشرها في العديد من الدوريات العلمية المهمة.

كما أكد سموه أن الجامعة الأميركية بالشارقة حققت الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي، فقد أطلقت برنامج البكالوريوس في علم النفس، وطرحت برنامجاً تخصصياً في مجال علم البيانات، وهي تستعد لافتتاح المبنى الإضافي الجديد لكلية الهندسة في الفصل الأكاديمي المقبل، وقد تم بناؤه وتصميمه على أحدث طراز، ليضم مختبرات بحثية وتعليمية متميزة، وقاعات تدريس مجهزة بأحدث الأنظمة، بما يمكن الجامعة من الاستمرار في توفير تعليم أكاديمي عالمي المستوى في مختلف برامج الهندسة التي تطرحها على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وقال سموه إن «كل ما ذكرناه اليوم يعضد تميز الجامعة الأميركية بالشارقة، والارتقاء بسمعتها داخل وخارج منطقتنا، ففي الربيع الحالي، دُعيت الجامعة للانضمام إلى برنامج بلومبيرغ لشركاء التعلم التجريبي، لتكون الأولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتنضم إلى نخبة من 35 جامعة عالمية رائدة، لتقدم تعليماً مبتكراً في مجال المال والأعمال».

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وتوجّه سموه إلى الخريجين قائلاً «نتطلع إليكم لتكونوا خير سفراء لجامعتكم وأوطانكم وللإنسانية، فالمسؤولية الملقاة على عاتقكم ليست هينة، ولكننا على ثقة بأنكم أهل لها. أنتم أملنا لتحقيق مستقبل أفضل، فسيروا على درب من سبقوكم، واجعلوا النجاح هدفكم، وتذكروا بأن أبواب جامعتكم مفتوحة لكم مدى الحياة».

وسلم سموه الطالبة آنا تريخوفا، خريجة نظم المعلومات الإدارية، جائزة رئيس الجامعة التي تمنح للطالب صاحب أعلى مجموع دراسي، والطالبة مريم خالد القاسمي، خريجة العلاقات الدولية، كأس مدير الجامعة، الذي يمنح للتميز الأكاديمي والأنشطة المجتمعية والمشاركات اللاصفية الجامعية.

وتوزع إجمالي الخريجين من دفعة ربيع 2019 بالجامعة الأميركية بالشارقة، البالغ عددهم 610، إلى 536 خريجاً وخريجة حصلوا على البكالوريوس، و74 خريجاً وخريجة حصلوا على الماجستير. كما انقسم الإجمالي إلى 248 خريجاً و362 خريجة، أما إجمالي عدد الخريجين المواطنين، فبلغ 91 خريجاً وخريجة، وتوزع الخريجون حسب الكلية إلى 252 من كلية الهندسة، و163 من كلية الإدارة والأعمال، و96 من كلية الآداب والعلوم، و99 من كلية العمارة والفنون والتصميم.

610

عدد الخريجين من دفعة ربيع 2019 بالجامعة الأميركية في الشارقة.