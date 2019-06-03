الامارات | «الإمارات اليوم» تهنئ وتحتجب 3 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهنئ وتحتجب 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتجب النسخة الورقية من «الإمارات اليوم» عن الصدور أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تعود لقرائها ومشتركيها يوم الجمعة المقبل. وبإمكان القراء متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة خلال الاحتجاب.

وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة التحرير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كما تهنئ شعب الإمارات والقراء والمعلنين. كل عام وبلادنا وأمتنا بخير.