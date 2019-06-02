الشيخة فاطمة تستقبل وفد الهلال الأحمر النسائي العائد من إغاثة اللاجئين الروهينغا في بنجلادش

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة "الهلال الأحمر الإماراتي"، وفد الهيئة النسائي العائد من بنجلادش لإغاثة اللاجئين الروهينغا، ضمن حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا التي انطلقت مؤخراً على مستوى الدولة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي".

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها لعضوات الوفد النسائي بعد إنجاز مهمتهن الإنسانية لصالح الأطفال والنساء الروهينغا.

وقالت سموها إن "وفد الهيئة النسائي جسد على أرض الواقع الدور الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في مساندة أختها في الإنسانية والوقوف إلى جانبها وإقالة عثراتها وتخفيف معاناتها"، مؤكدة سموها على "حيوية المهمة التي قام بها الوفد النسائي الإماراتي في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنجلادش، في وقت تتفاقم فيه معاناة النساء والأطفال أكثر الشرائح تضرراً من الأزمة التي تشهدها ميانمار، والتي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين الفارين من الأحداث هناك إلى بنجلادش المجاورة".

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن "التضامن الذي أبداه الشعب الإماراتي مع أوضاع اللاجئين من خلال دعمه لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا، يؤكد الاهتمام الذي توليه الإمارات قيادة وشعباً للتداعيات الإنسانية التي أفرزتها أحداث ميانمار على حياة الروهينغا، خاصة الأطفال والنساء".

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وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن "المرأة الإماراتية ستظل وفية لنهج الإمارات الإنساني والتنموي ومبادئها، التي تضع الإنسان أينما كان واحتياجاته الأساسية في مقدمة أولوياتها دون النظر لجنسه أو معتقده أو طائفته"، مشيرة إلى أن "المرأة في الإمارات شريك أساسي في تعزيز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني حول العالم".

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد تبرعت بـ 10 ملايين درهم لدعم حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا ضمن مبادرات سموها المستمرة لتحسين أوضاع الأمومة والطفولة حول العالم وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد.

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يذكر أن وفد الهلال الأحمر النسائي عاد أمس من بنجلادش بعد إنجاز مهمته الإنسانية لصالح الأطفال والنساء الروهينغا في مخيمات اللاجئين، والتي تضمنت توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء ومستلزمات الإيواء.