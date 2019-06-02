الشيخة فاطمة تستقبل السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر مساء اليوم، أصحاب السعادة السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وتناولت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي والحضور، طعام الإفطار إلى مائدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي رحبت بهن متمنية لهن إقامة طيبة بدولة الإمارات، والتمتع بالتسهيلات التي تقدمها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي عن تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنين من الله العلي القدير أن يعيدها على سموها بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

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وأشدن بجهود سمو "أم الإمارات" بالنهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، كما أشدن بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية بفضل توجيهات ومتابعة سموها الحثيثة، من خلال البرامج والمشاريع التي نفذها الاتحاد النسائي العام، والتي أهّلت المرأة للمشاركة السياسية وتولي المناصب المرموقة في الدولة.

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وحضرت المقابلة ومائدة الإفطار، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة عائشة بنت سهيل الكتبي، والشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وقيادات نسائية في الدولة.