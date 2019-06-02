الامارات | بلدية الشارقة: ما أشيع حول مجانية كافة المواقف خلال العيد غير صحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة: ما أشيع حول مجانية كافة المواقف خلال العيد غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت بلدية مدينة الشارقة صحة المعلومات التي تم نشرها في أحد الصحف الإنجليزية المحلية حول مجانية المواقف خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث أشارت الصحيفة إلى أنها تبدأ من اليوم وهو غير صحيح ومخالف لما نشرته البلدية عبر قنواتها الرسمية، حيث أعلنت البلدية للمتعاملين الكرام أنها ستكون مجانية من 1-3 شوال باستثناء بعض المناطق الخاضعة للرسوم خلال الأعياد والعطلات الرسمية، ولذا تهيب البلدية بأفراد الجمهور بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية تفادياً لأية معلومات مغلوطة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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