20 ألف أسرة مستفيدة من "كسوة العيد" في المحافظات اليمنية المحررة

تواصل دولة الإمارات تنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية في اليمن عبر ذراعها الإنساني المتمثل في "هيئة الهلال الأحمر"، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية في المناطق المحررة.

في هذا الصدد وزّعت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كسوة العيد على أكثر من 20 ألف أسرة من الأسر المعوزة وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، في كلّ من عدن وأبين والضالع والساحل الغربي لليمن (الحديدة والمخا)، وحضرموت وشبوة وتعز ولحج، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي مشروع "كسوة العيد" في إطار سلسلة المبادرات الخيرية التي أطلقتها دولة الإمارات في اليمن، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتضمنت عدداً من المشاريع منها "إفطار صائم" و"المير الرمضاني" وبرادات المياه والمكملات الغذائية، والتي استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن يمني.

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وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للدعم الإماراتي المتواصل تجاههم، ودوره في دعمهم لتلبية متطلبات الحياة الضرورية، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عنهم وتيسير أوضاعهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل.