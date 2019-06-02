سلطان القاسمي يصادق على قرارات لتطوير "أميركية الشارقة"

صادق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة اليوم، على عدد من القرارات التي من شأنها تطوير آلية عمل الجامعة وتنميتها ورفع كفاءتها، بعد اطلاعه على عدد من القضايا التي تتعلق بشؤون الجامعة المالية والأكاديمية والبحثية.

كما تم تعيين البروفيسور كيفن ميتشل مديراً للجامعة الأميركية في الشارقة بعد منصبه كمدير بالإنابة منذ مارس 2019، واعتمد المجلس خلال اجتماعه الميزانية التشغيلية للجامعة للسنة المالية 2019-2020 كما اقترحتها لجنة الشؤون المالية للمجلس.

وعبّر صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بتقدم الجامعة وتطورها وبخططها المستقبلية، خاصة في مجال البحوث، كما شكر أعضاء مجلس الأمناء على عملهم الجاد ودعمهم المستمر.

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وتقدم البروفيسور كيفن ميتشل بالنيابة عن كافة المنتسبين للجامعة الأميركية في الشارقة، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توجيهاته وقيادته الرشيدة التي جعلت من الجامعة مؤسسة أكاديمية استثنائية تجذب أفضل أعضاء الهيئة التدريسية، ما يضمن أن يكون خريجو وخريجات الجامعة على أكمل استعداد للمستقبل، كما عبر عن امتتنانه لأعضاء مجلس الأمناء لدعمهم المستمر.

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ووافق مجلس أمناء الجامعة على منح اللقب الشرفي "أستاذ فخري" للدكتور يوسف أبو مهنا، ومنح عقود عمل لأربعة سنوات متجددة لـ 19 عضواً من أعضاء هيئة التدريس.