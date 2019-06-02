إسعاف دبي تنظم دورة( مستجيب طوارئ أول ) للمتطوعين

اختتمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دورة تدريبية مكثفة بعنوان (برنامج مستجيب طوارئ أول) خصصتها للمتطوعين الذين سارعوا الى التدرب والتعلم بدافع المشاركة الطوعية في خدمة المجتمع ومساعدة المسعفين في إنقاذ وعلاج المرضى والمصابين

عقدت الدورة التي حضرها 10 متطوعين في مقر المؤسسة تم استقطابهم عن طريق منصة هيئة تنمية المجتمع الالكترونية التي عرضت الدورة كفرصة تطوعية لمن وجد في نفسه القدرة على التطوع واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والمتطلبات الأخرى ، كما قامت شعبة ادارة المتطوعين بالمؤسسة بالتنسيق مع المعنيين والمدربين لعقد الدورة المكثفة لمن وقع عليهم الاختيار

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي ان الدورة تهدف الى تأهيل و إعداد المتطوعين للعمل في المجال الإسعافي والتعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها تحت مظلة مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف لافتا الى ان المتدربين حصلوا على شهادة اجتياز الدورة اضافة الى بطاقة تطوع تتيح له ممارسة المهام الاسعافية الأساسية واضاف أن المؤسسة ستوفر التأهيل والدورات التخصصية لكل المتطوعين لضمان التعامل مع الحالات البسيطة خاصة في الفعاليات والمؤتمرات لحين وصول الفرق الإسعافية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تكاتف فئات المجتمع بتحمل المسؤولية المجتمعية من خلال توفير المتطوعين المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية كداعم يقدم الخدمات الاسعافية الاساسية طواعية عوضاً عن استقطاب اعداد كبيرة من المسعفين الأمر الذي يوفر الكثير ويعمق وينشر الثقافة الاسعافية لدى الجميع إلى جانب دأب المؤسسة المستمر على تطوير المبادرات الذكية التي تهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية بغية توفير الرعاية الصحية في مرحلة ما قبل المستشفى وفقاً لأرقى المعايير الدولية وضمان إلمام المتطوعين بالقواعد الأساسية للإسعافات الأولية من خلال دورات تدريبية تشرف عليها المؤسسة .