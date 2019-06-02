1500 صندوق إفطار معبأة من قبل أطفال الحضانة والموظفين للعمال

تعاون أطفال وموظفو حضانة أوركارد البريطانية مع وزارة تنمية المجتمع لتعبئة أكثر من 1500 صندوق إفطار للعمال. لقد عمل المساعدين الصغار بجد لوضع مجموعة متنوعة من المواد الغذائية للعمال ليفطروا بها ، وفي الوقت نفسه ، يتعلمون الدروس في المشاركة و مساعدة المجتمع - ليس فقط من خلال وسائل المراقبة ، ولكن من خلال توفير وقتهم وجهودهم. تم التعبئة في وزارة تنمية المجتمع.

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