أكبر فريق خبراء تقييم معتمدين من قبل الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل حول العالم: أسيند من سيريوم...

شهد الفريق الاستشاري لدى سيريوم، أسيند من سيريوم، نمواً ملحوظاً ليصبح أكبر فريق مؤلف من خبراء تقييم معتمدين من الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل حول العالم.

يوفّر هذا الفريق القوي المؤلف من ثمانية خبراء تقييم رأياً محايداً عن قيمة الطائرات حول العالم، وذلك بناءً على تحليل معمّق لبيانات الأسطول، وتقييمات مفصّلة للطائرة وقيمتها الحالية في السوق، مع تخمين باقي التوقعات وتحليل القيمة المستقبلية.

وقد أتى هذا التوسّع بعد نجاح توماس كابلان، كبير محلّلي التقييم المتّخذ من هونغ كونغ مقراً له، في اجتياز مؤهلات خبير التقييم من الجميعة الدولية لتجارة طائرات النقل ليصبح ثامن خبير تقييم معتمد في الشركة.

كما أنّ أحد خبراء التقييم الثمانية لدى سيريوم، وهو كبير محلّلي التقييم مايكل لابسون، قد حاز على ترقية ليصبح كبير خبراء التقييم من الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل.

وقد علّق روب موريس، رئيس قسم الاستشارة في سيريوم على هذا الأمر قائلاً: "مع ازدياد نسبة الاستثمار في الطائرات ونمو الأساطيل، يشهد فريق خبراء التقييم المتخصصين لدينا بدوره نمواً، ليس فقط من حيث الحجم بل من حيث الخبرة في السوق ونوعية التقييم الذي يقدّمونه.

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أشعر بفخر شديد إزاء الإنجازات التي حققها فريقنا. لقد بات بإمكاننا تقديم تقييمات لا تضاهى في السوق بفضل خبراء التقييم المعتمدين من الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل، وفريقنا المتمرّس وجودة بياناتنا وتحليلاتنا المتقدّمة في سيريوم".

استثمرت سيريوم بموظفيها لزيادة عدد خبراء التقييم لديها بهدف مواكبة النمو العام الذي يشهده قطاع الطيران. ففي العام 2014، كان الفريق يضمّ خبيرَي تقييم فقط معتمدَين من الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل، حين كان أسطول الطيران العالمي الشغّال يتألف من 24500 طائرة. أما الآن، ومع توافر ثمانية خبراء تقييم معتمدين، فقد تنامى قطاع الطيران العالمي بنحو 20 بالمئة ليضمّ حوالى 29 ألف طائرة.

تستند الاعتمادات إلى النجاح الذي حققه الفريق سابقاً من خلال فوزه بجائزة أفضل خبير تقييم للعام في وقت سابق من هذه السنة، وهي المرة السابعة من أصل تسع مرات التي تفوز فيها سيريوم بهذه الجائزة المرموقة.

هذا ويشارك في التصويت أكثر من 10 آلاف زميل في قطاع الطيران، والخدمات المصرفية، والتأجير، وسمسرة المحركات لاختيار الفائز بجائزة أفضل خبير تقييم للعام. كما يضمّ الفريق كبير خبراء تقييم معتمداً من الجمعية الأميركية لخبراء التقييم.

يُشار إلى أنّ الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل هي منظمة دولية رائدة لا تبغى الربح هدفها تزويد خبراء الطيران بمنتديات تعزّز شبكة العلاقات وتزيد من الفرص التعليمية. تضمّ الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل أكثر من 5000 عضو حول العالم.