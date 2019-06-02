بالصور الجالية المصرية تقيم افطار فى اجواء عائلية بالنادى المصرى بدبى

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كتبت : علا العلاف اقامت الجالية المصرية بالإمارات حفل افطار كبير كعادتها كل عام حضره الاب مينا راعي كنيسة جبل علي بدبي دولة الامارات العربية المتحدةو المستشار رؤوف مطر نائب رئيس مجلس الادارة لصندوق التكافل المصريو عماد الصرفي رجل الاعمال وعضو مجلس الادارة لصندوق التكافل المصري والإعلامى علاء خليل لفيف من رموز ابناء الجالية المصرية بالامارات وذلك فى ليلة مصرية وطنية مفعمه بالحب .

وأكد المهندس أحمد ابوعجيلة رئيس نادى جمهورية مصر العربية بدبى الذى نظم واستضاف الاحتفال ان الجالية تحاول الاحتفاء بشهر رمضان الكريم وتجتمع على افطار تقيمه كل عام يتم فيه دعوة معظم ابناء الجالية بدبى وغيرها من الأمارات بدولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك لتوطيد اواصر الحب بين ابناء الجالية والمزيد من التعارف فى ليلة رمضانية جميلة وتأكيد على واجبات النادى المصرى بدبى لكل ابناء الجالية حيث يقدم النادى خدمات ثقافية ورياضية واجتماعية لابناء الجالية المصرية فى دبى ، ودائماً مرتبطين بوطننا مصر العزيزة وفى كافة الاستحقاقات الانتخابية الاستفتاء او الانتخابات الرئاسية والنيابية على سبيل المثال نعقد الندوات لنعرف المصريين واجباتهم تجاه وطنهم وحقوقهم ، كما اننا نتابع بشكل مستمر الانجازات الاى تتم بمصر واخرها انفاق قناة السويس وكوبرى روض الفرج المعلق اعرض كوبرى فى العالم وهى انجازات متميزة وتخدم الاستثمار فى مصر ومهمة جدا للتنمية وبناء مصر الحديثة .

ابو عجيلة أكد ان اجواء الافطار سادها الحب والود وروح الاسرة الواحدة متمنين لمصرنا الحبيبة التقدم والأزدهار .

وحرص الذين اقاموا الافطار على ان يتميز بالاكلات المصرية الأصيلة والمشروبات الطبيعية التى تزين مائدة الأسرة المصرية .

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