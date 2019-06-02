عطلة أسبوع حافلة بفعاليات رياضة سباق السيارات العائلية في حلبة مرسى ياس

استضافت حلبة مرسى ياس خلال شهر رمضان لهذا العام مجموعة هائلة من المسابقات وفعاليات رياضة سباق السيارات، لتمنح الحلبة معنى جديدًا لشعارها "فعاليات لا تتوقف". وتتضمن الأنشطة المتنوعة على أرض الحلبة خلال عطلة هذا الأسبوع تحدي الدراج للصغار، والجولة الختامية من بطولة زايد الرياضية، لتوفر حلبة مرسى ياس مع هذه المجموعة الواسعة من الفعاليات المتعة والتشويق لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار وفئات المجتمع سواء من الراغبين بالمشاركة فيها أو متابعتها مباشرة.

بطولة زايد الرياضية

تقام بطولة زايد الرياضية بالتعاون مع نادي ضباط القوات المسلحة، وتختتم البطولة منافساتها المشوقة إذ تستضيف حلبة مرسى ياس الجولة الرابعة والختامية من سباقات الكارتينج يوم الخميس 30 مايو. وتمنح البطولة جوائز نقدية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتبلغ جائزة المركز الأول 25 ألف درهمًا إماراتيًا، وتقام سباقات البطولة في ياس كارت زون بدعم من بنك أبوظبي الأول، على المسار البالغ طوله كيلومترًا واحدًا والذي يفرض تحديًا كبيرًا أمام المتسابقين الذين يتوجب عليهم إثبات جدارتهم والتفوق على المنافسين لتحقيق الفوز وصعود منصة التتويج.

التاريخ: الخميس 30 مايو

التوقيت: 9 مساءً إلى منتصف الليل.

للمزيد من المعلومات عن بطولة زايد الرياضية لسباقات الكارتينج، يرجى زيارة: https://www.yasmarinacircuit.com/ar/products/experiences/zayed-sports-tournament-karting-championship/

بطولة رمضان للدريفت – الجولة الثانية

يمكن لمحبي سباقات الدريفت المشوقة متابعة مجموعة رائعة ومشوقة من هذه السباقات مجانًا خلال منافسات الجولة الثانية من بطولة رمضان للدريفت التي تقام مساء يوم الجمعة خلال فعاليات أمسيات ياس للدريفت

التاريخ: الجمعة 31 مايو

التوقيت: 9 مساءً إلى منتصف الليل.

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مجلس السيارات الرياضية

توفر حلبة مرسى ياس لمحبي السرعة والقيادة فرصة فريدة للاحتفال بالأجواء الرمضانية خلال الشهر الفضيل في مجلس السيارات الرياضية، متيحة لهم المجال لاصطحاب سياراتهم وخوض تجربة جديدة في القيادة وتذوق مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة والقهوة العربية.، ويخصص مجلس السيارات فعالية هذا الأسبوع للسيارات الكلاسيكية، لتمنح عشاق هذه السيارة الفرصة لالتقاط صور تذكارية لأجمل السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى توفر باقات مخصصة لتجربة السحور.

مجلس السيارات الرياضية – نسخة السيارات الكلاسيكية

التاريخ: الخميس 30 مايو 2019

التوقيت: بدءاً من الساعة 9 مساءً وحتى منتصف الليل

المكان: الواحة الشمالية

الدخول مجاني للحضور

تحدي جونير دراجستر

تفتح حلبة مرسى ياس باب المشاركة أمام الصغاير من الفتيان والفتيت ممن تتراوح أعمارهم بيو 7 و13 عامًا للمشاركة في النسخة الافتتاحية من تحدي جونير دراجستر خلال عطلة هذا الأسبوع. متيحة الدخول مجانًا للمتابعين، كما تقدم خصمًا تبلغ نسبته 20% على رسوم التسجيل في السباق.

التاريخ: 30 مايو، 2019

التوقيت: 8:00 مساءً حتى منتصف الليل.