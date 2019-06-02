SUITSUPPLY تعقد شراكة مع TRAILIBZERS في دبي للاحتفال بإطلاق سلسلة متاجر جديدة

للاحتفال بافتتاح متاجرها الجديدة بمول الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، أطلقت Suitsupply حملتها الدعائية الأخيرة التي ظهر بها بعض أشهر الشخصيات في دبي الذين يقتنون ملابسهم من مجموعة ربيع/ صيف 2019. وقد أصدرت العلامة التجارية الأوروبية ذات الشهرة العالمية، التي اشتهرت بتركيزها على تصميم الملابس الرجالية بحرفية بالغة، سلسلة من مقاطع فيديو تضم رسام الكاريكاتير والمخرج والمنتج الحائز على الجوائز محمد سعيد حارب ورجل الأعمال الشهير جوي غزال ورائد الأعمال الترفيهية الليلية إيلي لحود. - وهم من ترك بصمة مذهلة في تغير المشهد في دبي.

ويعتبر محمد سعيد حارب، فنان الرسوم المتحركة والمخرج ورسام الكاريكاتير الحائز على استحسان النقاد، هو العقل المدبر والمنتج وراء سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "فريج" بالإمارات. ولم يقتصر تأثير محمد الإماراتي الفخور ومواهبه الإبداعية على بلده، ولكن امتد تأثيرها في جميع أنحاء العالم، وحصد مجموعة من الجوائز في هذا المجال. ويمثل إحساسه بالأزياء امتدادًا لشخصيته وعمله، ولكنه أيضًا انعكاس لهويته الثقافية وفخره كإماراتي. تحقق من الفيديو الخاص بمحمد هنا

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وتعرف على المزيد حول رحلته واكتشف سبب إعجابه الشديد بسلسلة Suitsupply.

تشتمل المواقع الجديدة لمتاجر Suitsupply على مجموعات كاملة من البدلات والسترات والأحذية والملابس الخارجية والإكسسوارات والملابس المصممة حسب مجموعة متنوعة من الأنماط والأحجام - يتصدرها جميعا قسم تصميم مخصص وخياط داخل المتجر لإجراء التعديلات حسب الطلب، مما يسمح للجميع بالمغادرة بملابس ملائمة على الوجه الأمثل.

وقد تأسست سلسلة متاجر Suitsupply في أوروبا في عام 2000، ونمت منذ ذلك الحين حتى زاد عدد متاجرها عن 100 متجر دولي موزعة في مدن مثل ميلان ولندن وزيوريخ وأمستردام ونيويورك وتورونتو وشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة إلى توسيع مواقع منافذ البيع المباشر لديها، لتحافظ على وجود قوي على الإنترنت، وهو ما يتيح لها تقديم أسلوبها وخدمتها الفائقة لجميع أرجاء المعمورة.