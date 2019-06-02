كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تتبنى الإمارات الحوسبة الكميّة؟

يقول خبراء إن الحوسبة الكمية يمكن أن تبشر بانجاز للابتكار والأمن في الشرق الأوسط.

وتستخدم الحوسبة الكمية ميكانيكا الكم لمعالجة كميات هائلة من البيانات من خلال قدرته على أن يكون في حالات متعددة، وأداء حسابات بطرق جديدة قوية غير ممكنة مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية اليوم.

وفقاً لـ سيمون فيرناكشيا الشريك في مجال الأمن الرقمي والفضاء الإلكتروني والمرونة والبنية التحتية في شركة PwC Middle East للاستشارات الإدارية، يمكن تطبيق الحوسبة الكمومية على تحديات البحث في الإمارات وجميع أنحاء الخليج.

ويقول فيرناكشيا: “للحوسبة الكمية تطبيقات في كل صناعة تقريبًا ويمكن أن تساعد في تعزيز أداء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات”.

وتعد مصانع التصنيع، وأبحاث الطاقة، وأبحاث الطقس، وكفاءة الطاقة، والاستثمار الأمثل، مجرد بعض القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الأتمتة شبه الآنية لعملية صنع القرار المعقدة، بحسب موقع wamda.

ويقول فيرناكشيا: “في عالم تستفيد فيه الشركات الكبرى والحكومات في جميع أنحاء العالم من رؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، ويجب على المنطقة أن تضمن بقاءها في مقدمة المنحنى. ويعد تطوير تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية، إن التخلف عن الركب في هذه التكنولوجيا التخريبية قد يقوض بشدة قدرة الشركات المحلية على المنافسة”.

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وأطلقت الجامعات في المملكة العربية السعودية والإمارات بالفعل مجموعات بحثية عن الحوسبة الكمية للمساعدة في تنمية المعرفة المحلية بالتكنولوجيا التي تم إعدادها لتحويل العالم.

ومع ذلك، يعتقد فيرناكشيا أنه لا يزال يتعين عمل الكثير لضمان احتضان الخليج للحوسبة الكمية بالكامل وجميع الفوائد التي يمكن أن يحققها.

ويقول الخبير إنه يجب على المنطقة الاستمرار في الاستثمار في أبحاث الحوسبة الكمومية والتشفير بعد الكم وتطبيقات الحوسبة الكمومية لزيادة مزايا التكنولوجيا الجديدة في المنطقة إلى أقصى حد وحمايتها من المخاطر المحتملة.

وفي حين أن النظام البيئي العالمي للحوسبة الكمية لا يزال في مراحله الأولى، فإن الإمارات تتواصل مع عمالقة التكنولوجيا العالمية لتشكيل شراكات في مرحلة مبكرة. وتستثمر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الكبرى مثل IBM و Google و Microsoft في الأبحاث الخليجية في مجال الحوسبة الكمية.