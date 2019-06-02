كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| 2500 شجرة قرم تزرع في الفجيرة

سيتم زراعة حوالي 2500 شتلة من أشجار القرم في الفجيرة في محاولة لإنعاش الحياة الساحلية والبحرية في الإمارات.

وتهدف المبادرة، التي أعلنت عنها وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبا الفجيرة يوم السبت، إلى زيادة الغطاء الأخضر وإعادة تأهيل الموائل البحرية في البادية – وهي منطقة تقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات بين دبا وخورفكان.

وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: “لقد كانت أشجار القرم دائمًا جزءًا مهمًا من تراثنا الطبيعي. إنها توفر ثروة من الفوائد التي تتراوح بين ترشيح المياه والصرف الصحي إلى تعزيز مرونة تغير المناخ من خلال عزل الكربون وتعمل كموطن لعدد كبير من الأنواع البحرية.”

وأضاف الزيودي أن غابات أشجار القرم ستحمي الخط الساحلي الشرقي من أضرار العواصف وتآكلها بالإضافة إلى تعزيز السياحة البيئية بسبب تنوعها البيولوجي الغني.

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وتغطي أشجار القرم أكثر من 150 كيلومترًا مربعًا من ساحل الإمارات، حيث تعمل “كرئة خضراء” للمدن الكبرى في البلاد، مع توفير مواقع للحياة البرية والمناطق الترفيهية لعامة السكان، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال”.

وقبل اختيار البادية، أرسلت الوزارة فريقًا تقنيًا إلى المنطقة لمسح إمكاناتها كموطن لهذه الأشجار. واختبر الفريق التربة ومستويات المد والجزر والتنوع البيولوجي الحالي، للتأكد من أنه سيكون موقعًا مناسبًا لأشجار القرم. وعند زرع الشتلا ، تخطط الوزارة لمراقبة الموقع وتتبع معدلات النمو.